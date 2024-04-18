Прядильщикова Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прядильщикова Анастасия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

17.03.1955

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.09.1904

Сын: Прядильщиков Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Прядильщиков Дмитрий Иванович

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
17.09.1915

Дочь: Жукова Вера Дмитриевна

Отец ребёнка: Прядильщиков Дмитрий Иванович

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прядильщиков Дмитрий Иванович

Смерть
17.03.1955
Саратов, город Саратов, Саратовская область
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