Прядильщикова Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смерти17.03.1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.09.1904
Сын: Прядильщиков Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Прядильщиков Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
17.09.1915
Дочь: Жукова Вера Дмитриевна
Отец ребёнка: Прядильщиков Дмитрий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.03.1955