Прядильщиков Дмитрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти26.01.1947
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Прядильщиков Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.09.1904
Сын: Прядильщиков Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Прядильщикова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
17.09.1915
Дочь: Жукова Вера Дмитриевна
Мать ребёнка: Прядильщикова Анастасия Ивановна
Смерть
26.01.1947