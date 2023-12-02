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Прядильщиков Дмитрий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

26.01.1947

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Прядильщиков Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.09.1904

Сын: Прядильщиков Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Прядильщикова Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
17.09.1915

Дочь: Жукова Вера Дмитриевна

Мать ребёнка: Прядильщикова Анастасия Ивановна

Смерть
26.01.1947
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