Ермолаев Трофим Митреев
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Ермолаев Митрей Гаврилов
Мать: Авдотья Михайлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермолаев Алексей Трофимов
Мать ребёнка: Авдотья Ефимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Ефимова
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Ермолаев) Мария Трофимова
Мать ребёнка: Авдотья Ефимова
Рождение ребёнка
03.11.1844
Дочь: (Ермолаев) Матрона Трофимова
Мать ребёнка: Авдотья Ефимова
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Ермолаева) Александра Трофимова
Мать ребёнка: Авдотья Ефимова
Рождение ребёнка
1851
Дочь: (Ермолаев) Евфимия Трофимова
Мать ребёнка: Авдотья Ефимова
Рождение ребёнка
17.09.1857
Мать ребёнка: Авдотья Ефимова
Смерть
Неизвестно