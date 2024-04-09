Авдотья Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАвдотья Михайлова

Авдотья Михайлова

Место рождения

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолаев Митрей Гаврилов

Рождение ребёнка
1822

Сын: Ермолаев Гаврило Митреев

Отец ребёнка: Ермолаев Митрей Гаврилов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1822

Сын: Ермолаев Трофим Митреев

Отец ребёнка: Ермолаев Митрей Гаврилов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
18.05.1822

Дочь: (Ермолаев) Елена Митреева

Отец ребёнка: Ермолаев Митрей Гаврилов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
?.04.1823

Сын: Ермолаев Феодот Митреев

Отец ребёнка: Ермолаев Митрей Гаврилов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
?.06.1824

Сын: Ермолаев Симеон Митреев

Отец ребёнка: Ермолаев Митрей Гаврилов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1825

Дочь: (Ермолаев) Васса Митреева

Отец ребёнка: Ермолаев Митрей Гаврилов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
20.03.1827

Сын: Ермолаев Гаврило Митреев

Отец ребёнка: Ермолаев Митрей Гаврилов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1829

Сын: Ермолаев Кирило Митреев

Отец ребёнка: Ермолаев Митрей Гаврилов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
10.01.1829

Сын: Ермолаев Кирилл Митреев

Отец ребёнка: Ермолаев Митрей Гаврилов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
11.05.1832

Сын: Ермолаев Петр Митреев

Отец ребёнка: Ермолаев Митрей Гаврилов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
07.06.1834

Дочь: (Ермолаев) Акилина Митреева

Отец ребёнка: Ермолаев Митрей Гаврилов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
18.07.1835

Сын: Ермолаев Петр Митриев

Отец ребёнка: Ермолаев Митрей Гаврилов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
27.07.1837

Сын: Ермолаев Александр Митреев

Отец ребёнка: Ермолаев Митрей Гаврилов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
26.10.1840

Дочь: (Ермолаев) Анастасия Митриева

Отец ребёнка: Ермолаев Митрей Гаврилов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.