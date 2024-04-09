Авдотья Михайлова
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Отец: не указан
Мать: не указана
Отец ребёнка: Ермолаев Митрей Гаврилов
Отец ребёнка: Ермолаев Митрей Гаврилов
Дочь: (Ермолаев) Елена Митреева
Отец ребёнка: Ермолаев Митрей Гаврилов
Отец ребёнка: Ермолаев Митрей Гаврилов
Отец ребёнка: Ермолаев Митрей Гаврилов
Дочь: (Ермолаев) Васса Митреева
Отец ребёнка: Ермолаев Митрей Гаврилов
Отец ребёнка: Ермолаев Митрей Гаврилов
Отец ребёнка: Ермолаев Митрей Гаврилов
Отец ребёнка: Ермолаев Митрей Гаврилов
Отец ребёнка: Ермолаев Митрей Гаврилов
Дочь: (Ермолаев) Акилина Митреева
Отец ребёнка: Ермолаев Митрей Гаврилов
Отец ребёнка: Ермолаев Митрей Гаврилов
Сын: Ермолаев Александр Митреев
Отец ребёнка: Ермолаев Митрей Гаврилов
Дочь: (Ермолаев) Анастасия Митриева
Отец ребёнка: Ермолаев Митрей Гаврилов