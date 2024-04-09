Авдотья Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Ефимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермолаев Алексей Трофимов

Отец ребёнка: Ермолаев Трофим Митреев

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолаев Трофим Митреев

Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Ермолаев) Мария Трофимова

Отец ребёнка: Ермолаев Трофим Митреев

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
03.11.1844

Дочь: (Ермолаев) Матрона Трофимова

Отец ребёнка: Ермолаев Трофим Митреев

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Ермолаева) Александра Трофимова

Отец ребёнка: Ермолаев Трофим Митреев

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1851

Дочь: (Ермолаев) Евфимия Трофимова

Отец ребёнка: Ермолаев Трофим Митреев

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
17.09.1857

Сын: Ермолаев Иван Трофимов

Отец ребёнка: Ермолаев Трофим Митреев

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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