Авдотья Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермолаев Алексей Трофимов
Отец ребёнка: Ермолаев Трофим Митреев
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Ермолаев) Мария Трофимова
Отец ребёнка: Ермолаев Трофим Митреев
Рождение ребёнка
03.11.1844
Дочь: (Ермолаев) Матрона Трофимова
Отец ребёнка: Ермолаев Трофим Митреев
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Ермолаева) Александра Трофимова
Отец ребёнка: Ермолаев Трофим Митреев
Рождение ребёнка
1851
Дочь: (Ермолаев) Евфимия Трофимова
Отец ребёнка: Ермолаев Трофим Митреев
Рождение ребёнка
17.09.1857
Отец ребёнка: Ермолаев Трофим Митреев
Смерть
Неизвестно