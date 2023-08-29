Хамалаев Андрей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1887 ст.
Дочь: Матрена Андреевна
Мать ребёнка: Хамалаева Ульяна Апполоновна
Павлоково, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хамалаева Клавдия Андреевна
Мать ребёнка: Хамалаева Ульяна Апполоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно