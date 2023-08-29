Хамалаев Андрей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хамалаев Андрей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887 ст.

Дочь: Матрена Андреевна

Мать ребёнка: Хамалаева Ульяна Апполоновна

Павлоково, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хамалаева Клавдия Андреевна

Мать ребёнка: Хамалаева Ульяна Апполоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хамалаева Ульяна Апполоновна

Смерть
Неизвестно
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