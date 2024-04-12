Хамалаева Ульяна Апполоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хамалаева Ульяна Апполоновна

Место рождения

Павлоково, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1851 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Павлоково, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1877 ст.

Дочь: Прасковья Федоровна

Отец ребёнка: не указан

Павлоково, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: не указан

Павлоково, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1887 ст.

Дочь: Матрена Андреевна

Отец ребёнка: Хамалаев Андрей Михайлович

Павлоково, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хамалаева Клавдия Андреевна

Отец ребёнка: Хамалаев Андрей Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хамалаев Андрей Михайлович

Смерть
Неизвестно
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