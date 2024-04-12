Хамалаева Ульяна Апполоновна
Место рождения
Дата рождения1851 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851 ст.
Рождение ребёнка
1877 ст.
Дочь: Прасковья Федоровна
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
1887 ст.
Дочь: Матрена Андреевна
Отец ребёнка: Хамалаев Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хамалаева Клавдия Андреевна
Отец ребёнка: Хамалаев Андрей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно