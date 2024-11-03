Назаров Иннокентий Иннокентьевич 1904 — найти родственников по фамилии на Familio
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Назаров Иннокентий Иннокентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

22.07.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назаров Виктор Иннокентьевич

Мать ребёнка: Назарова Варвара Анисимовна

Никитаево, Тулунский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Назарова Варвара Анисимовна

Рождение ребёнка
25.11.1924

Сын: Назаров Михаил Иннокентьевич

Мать ребёнка: Назарова Варвара Анисимовна

Пропал без вести (военное)
22.07.1942
Смерть
22.07.1942
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero95869408/

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