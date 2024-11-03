Назаров Иннокентий Иннокентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти22.07.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Назаров Виктор Иннокентьевич
Мать ребёнка: Назарова Варвара Анисимовна
Никитаево, Тулунский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.11.1924
Сын: Назаров Михаил Иннокентьевич
Мать ребёнка: Назарова Варвара Анисимовна
Пропал без вести (военное)
22.07.1942
Смерть
22.07.1942
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero95869408/