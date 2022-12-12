Назарова Варвара Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назарова Варвара Анисимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.11.1924

Сын: Назаров Михаил Иннокентьевич

Отец ребёнка: Назаров Иннокентий Иннокентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назаров Иннокентий Иннокентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ванякина Лидия Иннокентьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назаров Виктор Иннокентьевич

Отец ребёнка: не указан

Никитаево, Тулунский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно
Никитаево, Тулунский муниципальный район, Иркутская область
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