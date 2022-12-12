Назарова Варвара Анисимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.11.1924
Сын: Назаров Михаил Иннокентьевич
Отец ребёнка: Назаров Иннокентий Иннокентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ванякина Лидия Иннокентьевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Назаров Виктор Иннокентьевич
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно