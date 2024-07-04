Х Геннадий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.05.1962
Дочь: Епифанова (Югова) Марина Геннадьевна
Мать ребёнка: не указана
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
23.06.1963
Дочь: Тютикова Елена Геннадьевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно