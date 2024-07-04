Епифанова (Югова) Марина Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Епифанова (Югова) Марина Геннадьевна

Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

29.05.1962

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1962

Отец: Х Геннадий

Мать: не указана

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Епифанов Алексей Павлович

Образование
С 1970 по 1977
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
26 гимназия с 1972 по 1977 45 школа с 1970 по 1972
Образование
С 1977 по 1981
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Челябинский техникум текстильной и легкой промышленности
Образование
С 1982 по 1987
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
ВЗФЭИ (ЧФ), Филиал Всероссийского заочного финансово-экономического института
Рождение ребёнка
26.12.1992

Дочь: Тарасова (Епифанова) Дарья Алексеевна

Отец ребёнка: Епифанов Алексей Павлович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

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