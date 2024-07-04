Епифанова (Югова) Марина Геннадьевна
Место рождения
Дата рождения29.05.1962
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1962
Отец: Х Геннадий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
С 1970 по 1977
26 гимназия с 1972 по 1977 45 школа с 1970 по 1972
Образование
С 1977 по 1981
Челябинский техникум текстильной и легкой промышленности
Образование
С 1982 по 1987
ВЗФЭИ (ЧФ), Филиал Всероссийского заочного финансово-экономического института
Рождение ребёнка
26.12.1992
Дочь: Тарасова (Епифанова) Дарья Алексеевна
Отец ребёнка: Епифанов Алексей Павлович