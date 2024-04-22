Каратаев Александр Стефанович
Место рождения
Дата рождения1888
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Бракосочетание
29.01.1906
Жена: Каратаева Гулия Павловна
Поручители по жениху: д. Павлово Алексей Дмитриев Выборнови Иоанн Васильев Бататин. По невесте: д. Путилово крестьянские сыновья Анатолий Павлов Репин и Василий Александров Кузнецов
Рождение ребёнка
14.05.1910
Дочь: Каратаева Фаина Александровна
Мать ребёнка: Каратаева Гулия Павловна
Воспр. - той же деревни крестьянская дочь-девица Августа Алексеевна Выборнова
Рождение ребёнка
18.03.1912
Сын: Каратаев Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Каратаева Гулия Павловна
Воспр. - д. Путилово Александр Павлов Репин
Рождение ребёнка
17.07.1913
Сын: Каратаев Николай Николаевич
Мать ребёнка: Каратаева Гулия Павловна
Рождение ребёнка
16.12.1914
Дочь: Каратаева Анастасия Александровна
Мать ребёнка: Каратаева Гулия Павловна
Путилово, Вологодский район, Северный край
Воспр. - той же деревни Александр Павлов Репин и девица Людмила Александровна