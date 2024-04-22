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Каратаев Александр Стефанович

Место рождения

Вепри, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1888

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Каратаев Стафан Николаевич

Мать: Каратаева Анна Петровна

Вепри, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
29.01.1906

Жена: Каратаева Гулия Павловна

Павлово, Вологодский район, Северный край
Поручители по жениху: д. Павлово Алексей Дмитриев Выборнови Иоанн Васильев Бататин. По невесте: д. Путилово крестьянские сыновья Анатолий Павлов Репин и Василий Александров Кузнецов
Рождение ребёнка
14.05.1910

Дочь: Каратаева Фаина Александровна

Мать ребёнка: Каратаева Гулия Павловна

Павлово, Вологодский район, Северный край
Воспр. - той же деревни крестьянская дочь-девица Августа Алексеевна Выборнова
Рождение ребёнка
18.03.1912

Сын: Каратаев Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Каратаева Гулия Павловна

Павлово, Вологодский район, Северный край
Воспр. - д. Путилово Александр Павлов Репин
Рождение ребёнка
17.07.1913

Сын: Каратаев Николай Николаевич

Мать ребёнка: Каратаева Гулия Павловна

Павлово, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
16.12.1914

Дочь: Каратаева Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Каратаева Гулия Павловна

Путилово, Вологодский район, Северный край
Воспр. - той же деревни Александр Павлов Репин и девица Людмила Александровна
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