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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по жалобе доверенного крестьян дер. Вепрей Вепревской волости Вологодского уезда Коротаева на земского начальника в деле об учете бывшего старосты Зуева. 1893–1894 г Показать все
Дело об описи и продаже имения наследников крестьянина д. Вепри Вепревской волости Родиона Андреева за недоимки земского сбора. 1908–1909 гг. // Гос. архив Вологодской об Показать все
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 5. Вологодская губерния. Стр. (часть 1) 490, 590. Издание доступно онлайн на сайте Презид Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Иоанно-Богословской Лаптевской церкви. Список архивных Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
749Вепри, д. вл.при колодцах.3825206467
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
1212ВеприВепревское.Богословский Лаптевскийпомещичьи411458193
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вепри4343деревняРусские398596181
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Вепри 2980деревняЗимнее: 1 км. Летнее: —.Зимнее: 26 км. Летнее: —.Зимнее: 45 км. Летнее: —.3939
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
245006Вепридеревня59°24'с.ш.39°18'в.д.O-37-019
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19620440193д Вепридеревня