деревня Вепри, Вологодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Вепри

Вологодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по жалобе доверенного крестьян дер. Вепрей Вепревской волости Вологодского уезда Коротаева на земского начальника в деле об учете бывшего старосты Зуева. 1893–1894 г Показать все
Дело об описи и продаже имения наследников крестьянина д. Вепри Вепревской волости Родиона Андреева за недоимки земского сбора. 1908–1909 гг. // Гос. архив Вологодской об Показать все
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 5. Вологодская губерния. Стр. (часть 1) 490, 590. Издание доступно онлайн на сайте Презид Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Иоанно-Богословской Лаптевской церкви. Список архивных Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Вологодский уезд
749Вепри, д. вл.при колодцах.3825206467

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Вологодский уезд, Вепревская волость
1212ВеприВепревское.Богословский Лаптевскийпомещичьи411458193

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Верхне-Вологодская волость
Вепри4343деревняРусские398596181

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Кубино-Озерский район, Вепревский сельсовет
Вепри 2980деревняЗимнее: 1 км. Летнее: —.Зимнее: 26 км. Летнее: —.Зимнее: 45 км. Летнее: —.3939

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Вологодский район
245006Вепридеревня59°24'с.ш.39°18'в.д.O-37-019

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Вологодский муниципальный район, Кубенское сельское поселение
19620440193д Вепридеревня

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