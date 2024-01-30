Каратаева Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каратаева Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

13.05.1909

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Смирнова Мария Стефановна

Отец ребёнка: Каратаев Стафан Николаевич

Вепри, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Каратаев Александр Стефанович

Отец ребёнка: Каратаев Стафан Николаевич

Вепри, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каратаев Стафан Николаевич

Смерть
13.05.1909
Павлово, Вологодский район, Северный край
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