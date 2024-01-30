Каратаева Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смерти13.05.1909
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Смирнова Мария Стефановна
Отец ребёнка: Каратаев Стафан Николаевич
Рождение ребёнка
1888
Сын: Каратаев Александр Стефанович
Отец ребёнка: Каратаев Стафан Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.05.1909
Павлово, Вологодский район, Северный край