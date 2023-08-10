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Рунин Прохор Прокофьев

Место рождения

Спирино, Большемурашкинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1810 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810 ст.

Отец: Рунин Прокопий Семенов

Мать: Рунина (Неизвестно) Екатерина Варламовна

Спирино, Большемурашкинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рунина (Неизвестно) Авдотья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Около 1845 ст.

Сын: Рунин Дмитрий Прохорович

Мать ребёнка: Рунина (Неизвестно) Авдотья Васильевна

Спирино, Большемурашкинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1848 ст.

Дочь: Неизвестно (Рунина) Екатерина Прохоровна

Мать ребёнка: Рунина (Неизвестно) Авдотья Васильевна

Спирино, Большемурашкинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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