Рунин Прохор Прокофьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1810 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Около 1845 ст.
Мать ребёнка: Рунина (Неизвестно) Авдотья Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1848 ст.
Дочь: Неизвестно (Рунина) Екатерина Прохоровна
Мать ребёнка: Рунина (Неизвестно) Авдотья Васильевна
Смерть
Неизвестно