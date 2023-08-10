Рунина (Неизвестно) Авдотья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1845 ст.
Отец ребёнка: Рунин Прохор Прокофьев
Рождение ребёнка
Около 1848 ст.
Дочь: Неизвестно (Рунина) Екатерина Прохоровна
Отец ребёнка: Рунин Прохор Прокофьев
Смерть
Неизвестно