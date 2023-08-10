Рунина (Неизвестно) Авдотья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рунина (Неизвестно) Авдотья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1810 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рунин Прохор Прокофьев

Рождение ребёнка
Около 1845 ст.

Сын: Рунин Дмитрий Прохорович

Отец ребёнка: Рунин Прохор Прокофьев

Спирино, Большемурашкинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1848 ст.

Дочь: Неизвестно (Рунина) Екатерина Прохоровна

Отец ребёнка: Рунин Прохор Прокофьев

Спирино, Большемурашкинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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