Клименко Виталий Иванович
Место рождения
Дата рождения16.02.1934
Дата смерти01.04.2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1934
Бракосочетание
11.01.1966
Отдел ЗАГС исполнительного комитета Ленинградского районного Совета депутатов трудящихся г. Москвы
Рождение ребёнка
27.08.1969
Дочь: Клименко Ольга Витальевна
Мать ребёнка: Клименко Людмила Александровна
Москва, город федерального значения Москва
СССР, г. Москва
Смерть
01.04.2000
г. Москва
Похороны
Неизвестно
Митинское кладбище