Клименко Виталий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клименко Виталий Иванович

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Место рождения

Терновка, Черкаська область

Дата рождения

16.02.1934

Дата смерти

01.04.2000

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Терновка, Черкаська область
Бракосочетание
11.01.1966

Жена: Клименко Людмила Александровна

Отдел ЗАГС исполнительного комитета Ленинградского районного Совета депутатов трудящихся г. Москвы
Рождение ребёнка
27.08.1969

Дочь: Клименко Ольга Витальевна

Мать ребёнка: Клименко Людмила Александровна

Москва, город федерального значения Москва
СССР, г. Москва
Смерть
01.04.2000
г. Москва
Похороны
Неизвестно
Митинское кладбище
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