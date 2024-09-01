Пелин (Сироткин) Авдей Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПелин (Сироткин) Авдей Федорович

Пелин (Сироткин) Авдей Федорович

Место рождения

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

1815

Дата смерти

25.05.1880

Пол

Мужской

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Сироткин Федор Никифорович

Мать: не указана

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелина Феодосия Ионниковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сачкова (Пелина) Татьяна Авдеевна

Мать ребёнка: Пелина Феодосия Ионниковна

Рождение ребёнка
1842

Сын: Пелин Дмитрий Авдеевич

Мать ребёнка: Пелина Феодосия Ионниковна

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1846

Сын: Пелин Гавриил Авдеевич

Мать ребёнка: Пелина Феодосия Ионниковна

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Гарина (Пелина) Анна Авдеевна

Мать ребёнка: Пелина Феодосия Ионниковна

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Смерть
25.05.1880
Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния

Мы используем куки для улучшения работы сайта.