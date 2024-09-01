Пелин (Сироткин) Авдей Федорович
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смерти25.05.1880
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Сироткин Федор Никифорович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сачкова (Пелина) Татьяна Авдеевна
Мать ребёнка: Пелина Феодосия Ионниковна
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Пелина Феодосия Ионниковна
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Пелина Феодосия Ионниковна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Гарина (Пелина) Анна Авдеевна
Мать ребёнка: Пелина Феодосия Ионниковна
Смерть
25.05.1880