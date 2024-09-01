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Пелина Феодосия Ионниковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

13.09.1896

Пол

Женский

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пелин (Сироткин) Авдей Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сачкова (Пелина) Татьяна Авдеевна

Отец ребёнка: Пелин (Сироткин) Авдей Федорович

Рождение ребёнка
1842

Сын: Пелин Дмитрий Авдеевич

Отец ребёнка: Пелин (Сироткин) Авдей Федорович

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1846

Сын: Пелин Гавриил Авдеевич

Отец ребёнка: Пелин (Сироткин) Авдей Федорович

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Гарина (Пелина) Анна Авдеевна

Отец ребёнка: Пелин (Сироткин) Авдей Федорович

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Смерть
13.09.1896

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