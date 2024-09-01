Пелина Феодосия Ионниковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смерти13.09.1896
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сачкова (Пелина) Татьяна Авдеевна
Отец ребёнка: Пелин (Сироткин) Авдей Федорович
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Пелин (Сироткин) Авдей Федорович
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Пелин (Сироткин) Авдей Федорович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Гарина (Пелина) Анна Авдеевна
Отец ребёнка: Пелин (Сироткин) Авдей Федорович
Смерть
13.09.1896