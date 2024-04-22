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Папурин Василий Константинович

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

26.12.1915

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1915

Отец: Папурин Константин Никифорович

Мать: Папурина Александра Михайловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Призыв на военную службу
25.06.1941
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Вологодский РВК, Вологодская обл., Вологодский р-н
Военная служба
С 25.07.1941 по 23.07.1946
Мл. сержант. Военно-воздушные силы авиационная база 30 1 Аэродромная рота 30 Авиамастерские 30 САМ ВВС
Военная награда
01.11.1944
Медаль «За боевые заслуги». Младший сержант. Моторист авиационного цеха обработки металлов 30 авиационной мастерской Военно-Воздушных Сил Северного Флота.
Военная награда
08.05.1945
Медаль «За оборону Советского Заполярья» .
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Папурина Елизавета Христофоровна

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