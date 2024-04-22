Папурин Василий Константинович
Место рождения
Дата рождения26.12.1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1915
Призыв на военную службу
25.06.1941
Вологодский РВК, Вологодская обл., Вологодский р-н
Военная служба
С 25.07.1941 по 23.07.1946
Мл. сержант. Военно-воздушные силы авиационная база 30 1 Аэродромная рота 30 Авиамастерские 30 САМ ВВС
Военная награда
01.11.1944
Медаль «За боевые заслуги». Младший сержант. Моторист авиационного цеха обработки металлов 30 авиационной мастерской Военно-Воздушных Сил Северного Флота.
Военная награда
08.05.1945
Медаль «За оборону Советского Заполярья» .
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени.
Бракосочетание
Неизвестно