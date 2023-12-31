(Смагина) Катерина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Смагина) Катерина Яковлевна

Место рождения

д. Клюева Тюменская область, тюменская область

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Ненила Андреевна

Отец ребёнка: Решетнников Андрей Фотеев

д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Софья Андреевна

Отец ребёнка: Решетнников Андрей Фотеев

д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Дарья Андреевна

Отец ребёнка: Решетнников Андрей Фотеев

д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Решетнников Андрей Фотеев

Смерть
Неизвестно
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