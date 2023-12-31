(Смагина) Катерина Яковлевна
Место рожденияд. Клюева Тюменская область, тюменская область
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Ненила Андреевна
Отец ребёнка: Решетнников Андрей Фотеев
д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Софья Андреевна
Отец ребёнка: Решетнников Андрей Фотеев
д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Дарья Андреевна
Отец ребёнка: Решетнников Андрей Фотеев
д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно