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Решетнников Андрей Фотеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

1796

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Решетнников Фотей Иванович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Ненила Андреевна

Мать ребёнка: Катерина Яковлевна

д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Софья Андреевна

Мать ребёнка: Катерина Яковлевна

д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Дарья Андреевна

Мать ребёнка: Катерина Яковлевна

д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Катерина Яковлевна

Смерть
1796
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