Решетнников Андрей Фотеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смерти1796
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Решетнников Фотей Иванович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Ненила Андреевна
Мать ребёнка: Катерина Яковлевна
д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Софья Андреевна
Мать ребёнка: Катерина Яковлевна
д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Дарья Андреевна
Мать ребёнка: Катерина Яковлевна
д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Катерина Яковлевна
Смерть
1796