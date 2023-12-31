(Решетникова) Дарья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Решетникова) Дарья Андреевна

(Решетникова) Дарья Андреевна

Место рождения

д. Клюева Тюменская область, тюменская область

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Решетнников Андрей Фотеев

Мать: Катерина Яковлевна

д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Бракосочетание
18.01.1811

Муж: Белых Дмитрий Алексеев

Лариха, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Марфа Дмитриевна

Отец ребёнка: Белых Дмитрий Алексеев

Большая Ченчерь, Казанский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Липатья Дмитриевна

Отец ребёнка: Белых Дмитрий Алексеев

Большая Ченчерь, Казанский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Белых Василий Дмитриев

Отец ребёнка: Белых Дмитрий Алексеев

Большая Ченчерь, Казанский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close