(Решетникова) Дарья Андреевна
Место рожденияд. Клюева Тюменская область, тюменская область
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Решетнников Андрей Фотеев
Мать: Катерина Яковлевна
д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Бракосочетание
18.01.1811
Лариха, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Марфа Дмитриевна
Отец ребёнка: Белых Дмитрий Алексеев
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Липатья Дмитриевна
Отец ребёнка: Белых Дмитрий Алексеев
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Белых Дмитрий Алексеев
Смерть
Неизвестно