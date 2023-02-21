Таскаева (Неизвестно) Платонида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таскаева Клавдия Николаевна
Отец ребёнка: Таскаев Николай Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таскаева Римма Николаевна
Отец ребёнка: Таскаев Николай Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Таскаев Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Таскаев Николай Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно