Таскаева (Неизвестно) Платонида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таскаева (Неизвестно) Платонида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таскаева Клавдия Николаевна

Отец ребёнка: Таскаев Николай Андреевич

Кисловское, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таскаева Римма Николаевна

Отец ребёнка: Таскаев Николай Андреевич

Кисловское, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Таскаев Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Таскаев Николай Андреевич

Кисловское, Каменский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Таскаев Николай Андреевич

Кисловское, Каменский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
Кисловское, Каменский, Свердловская область
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