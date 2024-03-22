Таскаев Николай Андреевич
Место рождения
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Таскаев Андрей
Мать: Таскаева Варвара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таскаева Клавдия Николаевна
Мать ребёнка: Таскаева Платонида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таскаева Римма Николаевна
Мать ребёнка: Таскаева Платонида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Таскаев Андрей Николаевич
Мать ребёнка: Таскаева Платонида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Таскаева Платонида
Смерть
Неизвестно