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Таскаев Николай Андреевич

Место рождения

Кисловское, Каменский, Свердловская область

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Таскаев Андрей

Мать: Таскаева Варвара

Кисловское, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таскаева Клавдия Николаевна

Мать ребёнка: Таскаева Платонида

Кисловское, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таскаева Римма Николаевна

Мать ребёнка: Таскаева Платонида

Кисловское, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Таскаев Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Таскаева Платонида

Кисловское, Каменский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Таскаева Платонида

Кисловское, Каменский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
Кисловское, Каменский, Свердловская область
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