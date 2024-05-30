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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2246Кисловское, сел.при рч. Камышенке.7015206662689Церковь православная 1. Сельское училище.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
460. Кисловское, село бывшее государственное, при речке Камышевке, дворов 261, жителей 1526, волостное правление (уездный город в 60 верстах), церковь православная, школа Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Кисловское106394843562154315333076[...]
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) с. Кисловское, на р. Камышевке, прав. церк., земск. шк., волостн. правл., фельдш. пун., еженед. баз. по пятн., ярмарки: Петропавловская 29 июня, Сретенская 2 февраля. Показать все Кисловское общество335856947Бывшие государственныеПравославныеРусские70—
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
513970Кисловскоесело56°31'с.ш.61°33'в.д.O-41-124
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65712000341с Кисловскоесело