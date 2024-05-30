село Кисловское, Каменский, Свердловская область (на 2019) — Familio

Кисловское

Каменский, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Свердловской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд
2246Кисловское, сел.при рч. Камышенке.7015206662689Церковь православная 1. Сельское училище.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Кисловская волость
460. Кисловское, село бывшее государственное, при речке Камышевке, дворов 261, жителей 1526, волостное правление (уездный город в 60 верстах), церковь православная, школа Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Кисловская волость
село Кисловское106394843562154315333076[...]

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Кисловская волость
1) с. Кисловское, на р. Камышевке, прав. церк., земск. шк., волостн. правл., фельдш. пун., еженед. баз. по пятн., ярмарки: Петропавловская 29 июня, Сретенская 2 февраля. Показать все Кисловское общество335856947Бывшие государственныеПравославныеРусские70

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Каменский район
513970Кисловскоесело56°31'с.ш.61°33'в.д.O-41-124

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Каменский
65712000341с Кисловскоесело

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