Виролайнен (Пюккёнен) Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.08.1835
Сын: Виролайнен Иосиф Петрович
Отец ребёнка: Виролайнен Петр Яковлевич
Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно