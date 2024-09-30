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Виролайнен Иосиф Петрович

Место рождения

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

23.08.1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1835

Отец: Виролайнен Петр Яковлевич

Мать: Виролайнен (Пюккёнен) Анна Петровна

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
18.10.1864

Жена: Виролайнен (Хювёнен) Сара Иосифовна

Рождение ребёнка
18.09.1865

Дочь: Матикайнен (Виролайнен) Анна Иосифовна

Мать ребёнка: Виролайнен (Хювёнен) Сара Иосифовна

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
11.12.1868

Дочь: (Виролайнен) Мария Иосифовна

Мать ребёнка: Виролайнен (Хювёнен) Сара Иосифовна

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
03.10.1871

Жена: Виролайнен (Коухио) Анна Матвеевна

Смерть
Неизвестно

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