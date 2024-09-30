Виролайнен Иосиф Петрович
Место рождения
Дата рождения23.08.1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1835
Бракосочетание
18.10.1864
Рождение ребёнка
18.09.1865
Дочь: Матикайнен (Виролайнен) Анна Иосифовна
Мать ребёнка: Виролайнен (Хювёнен) Сара Иосифовна
Рождение ребёнка
11.12.1868
Дочь: (Виролайнен) Мария Иосифовна
Мать ребёнка: Виролайнен (Хювёнен) Сара Иосифовна
Бракосочетание
03.10.1871
Смерть
Неизвестно