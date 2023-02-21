Павел Дмитриев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1693
Дата смертиОколо 1756
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1729
Сын: Прокофий Павлов
Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Переведен между 2-й и 3-й ревизиями (1747 г. и 1764 г.) из с. Куликовка Епифанского уезда Тульской губернии в д. Устье того же уезда.
Смерть
Около 1756
Устье, Кимовский муниципальный район, Тульская область