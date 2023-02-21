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Павел Дмитриев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1693

Дата смерти

Около 1756

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1729 г.р.

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1693

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1729

Сын: Прокофий Павлов

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Переведен между 2-й и 3-й ревизиями (1747 г. и 1764 г.) из с. Куликовка Епифанского уезда Тульской губернии в д. Устье того же уезда.
Смерть
Около 1756
Устье, Кимовский муниципальный район, Тульская область
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