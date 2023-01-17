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Прокофий Павлов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1729

Дата смерти

Около 1790

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1693 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1731 г.р.

Дети

Около 1761 г.р.

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1729

Отец: Павел Дмитриев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Сергей Прокофьев

Мать ребёнка: Федосья Филимонова

Устье, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Устье, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Переведен между 2-й и 3-й ревизиями (1747 г. и 1764 г.) из с. Куликовка Епифанского уезда Тульской губернии в с. Устье того же уезда.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья Филимонова

Федосья Филимонова взята в замужество из д. Ростовка Серпуховского уезда. Это первый брак Прокофия Павлова. Второй был с Соломонидой Никитиной (1742?-1790?).
Смерть
Около 1790
Устье, Кимовский муниципальный район, Тульская область
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