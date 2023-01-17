Прокофий Павлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1729
Дата смертиОколо 1790
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1729
Отец: Павел Дмитриев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1761
Сын: Сергей Прокофьев
Мать ребёнка: Федосья Филимонова
Место жительства
Неизвестно
Переведен между 2-й и 3-й ревизиями (1747 г. и 1764 г.) из с. Куликовка Епифанского уезда Тульской губернии в с. Устье того же уезда.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосья Филимонова
Федосья Филимонова взята в замужество из д. Ростовка Серпуховского уезда. Это первый брак Прокофия Павлова. Второй был с Соломонидой Никитиной (1742?-1790?).
Смерть
Около 1790