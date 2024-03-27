Чижикова Анна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧижикова Анна Фёдоровна

Чижикова Анна Фёдоровна

Место рождения

Орловская губерния

Дата рождения

13.12.1910

Дата смерти

12.07.1991

Пол

Женский

Добавил:

AP
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1910

Отец: Чижиков Фёдор Фёдорович

Мать: Масленникова Анна Федоровна

Рождение ребёнка
08.03.1938

Сын: Борилко Николай Митрофанович

Отец ребёнка: Барилко Митрофан Елисеевич

Рождение ребёнка
20.12.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Барилко Митрофан Елисеевич

Смерть
12.07.1991

Мы используем куки для улучшения работы сайта.