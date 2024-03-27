Чижикова Анна Фёдоровна
Место рожденияОрловская губерния
Дата рождения13.12.1910
Дата смерти12.07.1991
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1910
Рождение ребёнка
08.03.1938
Сын: Борилко Николай Митрофанович
Отец ребёнка: Барилко Митрофан Елисеевич
Рождение ребёнка
20.12.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Барилко Митрофан Елисеевич
Смерть
12.07.1991