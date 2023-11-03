Чижиков Фёдор Фёдорович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Чижиков Фёдор Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AP
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.12.1910

Дочь: Чижикова Анна Фёдоровна

Мать ребёнка: Масленникова Анна Федоровна

Орловская губерния
Рождение ребёнка
1913

Сын: Чижиков Алексей Фёдорович

Мать ребёнка: Масленникова Анна Федоровна

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Чижикова Варвара Фёдоровна

Мать ребёнка: Масленникова Анна Федоровна

Рождение ребёнка
1919

Сын: Чижиков Фёдор Фёдорович

Мать ребёнка: Масленникова Анна Федоровна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Чижиков Николай Фёдорович

Мать ребёнка: Масленникова Анна Федоровна

Рождение ребёнка
1927

Сын: Чижиков Василий Фёдорович

Мать ребёнка: Масленникова Анна Федоровна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Чижиков Александр Фёдорович

Мать ребёнка: Масленникова Анна Федоровна

Смерть
Неизвестно

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