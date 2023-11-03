Чижиков Фёдор Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.12.1910
Дочь: Чижикова Анна Фёдоровна
Мать ребёнка: Масленникова Анна Федоровна
Орловская губерния
Рождение ребёнка
1913
Сын: Чижиков Алексей Фёдорович
Мать ребёнка: Масленникова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Чижикова Варвара Фёдоровна
Мать ребёнка: Масленникова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1919
Мать ребёнка: Масленникова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1923
Сын: Чижиков Николай Фёдорович
Мать ребёнка: Масленникова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1927
Сын: Чижиков Василий Фёдорович
Мать ребёнка: Масленникова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1928
Сын: Чижиков Александр Фёдорович
Мать ребёнка: Масленникова Анна Федоровна
Смерть
Неизвестно