Иванченко Антон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванченко Антон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

1921

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.07.1907

Дочь: Прасковья Антоновна

Мать ребёнка: Иванченко, Азанова Анисья Митрофановна

Дмитренки, Київська область
Рождение ребёнка
08.02.1908

Дочь: Масюк Федора Антоновна

Мать ребёнка: Иванченко, Азанова Анисья Митрофановна

Алексеевка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Кравченко Ганна (Анна) Антоновна

Мать ребёнка: Иванченко, Азанова Анисья Митрофановна

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Кравченко Ольга Антоновна

Мать ребёнка: Иванченко, Азанова Анисья Митрофановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванченко, Азанова Анисья Митрофановна

Смерть
1921
гражданская война
Причина смерти: На войне
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