Иванченко Антон
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смерти1921
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.07.1907
Дочь: Прасковья Антоновна
Мать ребёнка: Иванченко, Азанова Анисья Митрофановна
Дмитренки, Київська область
Рождение ребёнка
08.02.1908
Дочь: Масюк Федора Антоновна
Мать ребёнка: Иванченко, Азанова Анисья Митрофановна
Алексеевка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Кравченко Ганна (Анна) Антоновна
Мать ребёнка: Иванченко, Азанова Анисья Митрофановна
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Кравченко Ольга Антоновна
Мать ребёнка: Иванченко, Азанова Анисья Митрофановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1921
гражданская война
Причина смерти: На войне