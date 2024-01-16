Кравченко (Иванченко) Ганна (Анна) Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравченко (Иванченко) Ганна (Анна) Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

Между 1970 и 1980

Пол

Женский

Отец

1882 г.р.

Мать

1884 г.р.

Муж

Около 1908 г.р.

Дети

Около 1930 г.р.
Около 1930 г.р.
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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Иванченко Антон

Мать: Иванченко, Азанова Анисья Митрофановна

Рождение ребёнка
Около 1930

Дочь: Зоя Тимофеевна

Отец ребёнка: Кравченко Тимофей Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1930

Дочь: Мария Тимофеевна

Отец ребёнка: Кравченко Тимофей Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кравченко Тимофей Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кравченко Тимофей Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кравченко Тимофей Яковлевич

Смерть
Между 1970 и 1980
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