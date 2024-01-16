Кравченко (Иванченко) Ганна (Анна) Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смертиМежду 1970 и 1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Рождение ребёнка
Около 1930
Дочь: Зоя Тимофеевна
Отец ребёнка: Кравченко Тимофей Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1930
Дочь: Мария Тимофеевна
Отец ребёнка: Кравченко Тимофей Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кравченко Тимофей Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кравченко Тимофей Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Между 1970 и 1980