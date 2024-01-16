Иванченко, Азанова Анисья Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванченко, Азанова Анисья Митрофановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

1960

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Митрофан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.07.1907

Дочь: Прасковья Антоновна

Отец ребёнка: Иванченко Антон

Дмитренки, Київська область
Рождение ребёнка
08.02.1908

Дочь: Масюк Федора Антоновна

Отец ребёнка: Иванченко Антон

Алексеевка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Кравченко Ганна (Анна) Антоновна

Отец ребёнка: Иванченко Антон

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Кравченко Ольга Антоновна

Отец ребёнка: Иванченко Антон

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Азанов Павел Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванченко Антон

Смерть
1960
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