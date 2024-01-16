Иванченко, Азанова Анисья Митрофановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смерти1960
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Митрофан
Рождение ребёнка
?.07.1907
Дочь: Прасковья Антоновна
Отец ребёнка: Иванченко Антон
Дмитренки, Київська область
Рождение ребёнка
08.02.1908
Дочь: Масюк Федора Антоновна
Отец ребёнка: Иванченко Антон
Алексеевка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Кравченко Ганна (Анна) Антоновна
Отец ребёнка: Иванченко Антон
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Кравченко Ольга Антоновна
Отец ребёнка: Иванченко Антон
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванченко Антон
Смерть
1960