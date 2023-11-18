Царёва (Павлюкова) Мария Селивёрстовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Царёва (Павлюкова) Мария Селивёрстовна

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Место рождения

Николаевка, Колокольцевская волость, Николаевский уезд

Дата рождения

12.07.1912 ст.

Дата смерти

10.02.1974

Пол

Женский

Добавил:

FP
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1912 ст.

Отец: Павлюков Селивёрст Степанович

Мать: Павлюкова (Козева) Матрёна Порфирьевна

Николаевка, Колокольцевская волость, Николаевский уезд
Бракосочетание
07.10.1935

Муж: Царёв Иван Захарович

Колыбеловка, Красноармейский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1936

Сын: Царёв Борис Иванович

Отец ребёнка: Царёв Иван Захарович

Рождение ребёнка
09.10.1939

Дочь: Царёва Алевтина Ивановна

Отец ребёнка: Царёв Иван Захарович

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
24.07.1946

Дочь: Карясова (Царёва) Тамара Ивановна

Отец ребёнка: Царёв Иван Захарович

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
13.05.1950

Дочь: Якименко (Царёва) Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Царёв Иван Захарович

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
11.02.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Царёв Иван Захарович

Самара, Самара, Самарская область
Смерть
10.02.1974
Самара, Самара, Самарская область

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