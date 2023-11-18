Царёва (Павлюкова) Мария Селивёрстовна
Место рождения
Дата рождения12.07.1912 ст.
Дата смерти10.02.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1912 ст.
Бракосочетание
07.10.1935
Муж: Царёв Иван Захарович
Колыбеловка, Красноармейский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1936
Сын: Царёв Борис Иванович
Отец ребёнка: Царёв Иван Захарович
Рождение ребёнка
09.10.1939
Дочь: Царёва Алевтина Ивановна
Отец ребёнка: Царёв Иван Захарович
Рождение ребёнка
24.07.1946
Дочь: Карясова (Царёва) Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Царёв Иван Захарович
Рождение ребёнка
13.05.1950
Дочь: Якименко (Царёва) Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Царёв Иван Захарович
Рождение ребёнка
11.02.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Царёв Иван Захарович
Смерть
10.02.1974