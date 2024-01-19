Павлюкова (Козева) Матрёна Порфирьевна
Место рождения
Дата рождения25.03.1883 ст.
Дата смерти11.10.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
25.03.1883 ст.
Отец: Козев Порфирий Григорьевич
Мать: Козева Евдокия Зотовна
Бракосочетание
01.10.1901
Рождение ребёнка
12.07.1912 ст.
Дочь: Царёва Мария Селивёрстовна
Отец ребёнка: Павлюков Селивёрст Степанович
Николаевка, Николаевский уезд, Самарская губерния
Смерть
11.10.1957
Красноармейское, Красноармейский муниципальный район, Самарская область