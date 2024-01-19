Павлюкова (Козева) Матрёна Порфирьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлюкова (Козева) Матрёна Порфирьевна

Место рождения

Самаровка, Николаевский уезд, Самарская губерния

Дата рождения

25.03.1883 ст.

Дата смерти

11.10.1957

Пол

Женский

Добавил:

FP
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1883 ст.

Отец: Козев Порфирий Григорьевич

Мать: Козева Евдокия Зотовна

Самаровка, Николаевский уезд, Самарская губерния
Бракосочетание
01.10.1901

Муж: Павлюков Селивёрст Степанович

Самаровка, Николаевский уезд, Самарская губерния
Рождение ребёнка
12.07.1912 ст.

Дочь: Царёва Мария Селивёрстовна

Отец ребёнка: Павлюков Селивёрст Степанович

Николаевка, Николаевский уезд, Самарская губерния
Смерть
11.10.1957
Красноармейское, Красноармейский муниципальный район, Самарская область
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