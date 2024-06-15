Цыбина (Долгополова) Марья Яковлевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Долгополов Яков Евтихиев
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
01.01.1762
Муж: Цыбин Карп Семенов
Рождение ребёнка
09.11.1764
Дочь: (Цыбина) Матрона Карпова
Отец ребёнка: Цыбин Карп Семенов
Смерть
Неизвестно