Цыбина (Долгополова) Марья Яковлевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Цыбина (Долгополова) Марья Яковлевна

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Долгополов Яков Евтихиев

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
01.01.1762

Муж: Цыбин Карп Семенов

Рождение ребёнка
09.11.1764

Дочь: (Цыбина) Матрона Карпова

Отец ребёнка: Цыбин Карп Семенов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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