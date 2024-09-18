Сараев Василий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСараев Василий Петрович

Сараев Василий Петрович

Место рождения

Исады, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

17.03.1822 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1822 ст.

Отец: Сараев Петр Андреевич

Мать: Сараева Настасья Михайловна

Исады, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сараева Евдокия Александровна

Рождение ребёнка
23.10.1843 ст.

Дочь: Сараева Зиновья Васильевна

Мать ребёнка: Сараева Евдокия Александровна

Исады, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Сараева Зинаида Васильевна

Мать ребёнка: Сараева Евдокия Александровна

Исады, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.