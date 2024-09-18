Сараев Василий Петрович
Место рождения
Дата рождения17.03.1822 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1822 ст.
Отец: Сараев Петр Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.10.1843 ст.
Дочь: Сараева Зиновья Васильевна
Мать ребёнка: Сараева Евдокия Александровна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Сараева Зинаида Васильевна
Мать ребёнка: Сараева Евдокия Александровна
Смерть
Неизвестно