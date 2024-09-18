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Сараева Настасья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сараев Петр Андреевич

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Сараева Матрона Петровна

Отец ребёнка: Сараев Петр Андреевич

Исады, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Сараев Иван Петрович

Отец ребёнка: Сараев Петр Андреевич

Исады, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Сараев Александр Петрович

Отец ребёнка: Сараев Петр Андреевич

Исады, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
17.03.1822 ст.

Сын: Сараев Василий Петрович

Отец ребёнка: Сараев Петр Андреевич

Исады, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Сараев Алексей Петрович

Отец ребёнка: Сараев Петр Андреевич

Исады, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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