Сараева Настасья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Сараева Матрона Петровна
Отец ребёнка: Сараев Петр Андреевич
Рождение ребёнка
1812
Сын: Сараев Иван Петрович
Отец ребёнка: Сараев Петр Андреевич
Рождение ребёнка
1820
Сын: Сараев Александр Петрович
Отец ребёнка: Сараев Петр Андреевич
Рождение ребёнка
17.03.1822 ст.
Отец ребёнка: Сараев Петр Андреевич
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Сараев Петр Андреевич
Смерть
Неизвестно