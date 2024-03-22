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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о выкупе 1 надела Пальгуновым Константином Семеновичем, крестьянином д. Исада Залужской вол. Даниловского у. 1893 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 120. Опи Показать все
Дело по прошению крестьянки Секистеи Матвеевны Осокиной о вызове через публикацию наследников к имению после умершего отца ее кр-на д. Исад Залужской вол., Даниловского у Показать все
Дело по жалобе Кузьмы Игнатьевича Захарова, доверенного от крестьян дер. Исад Залужской волости Даниловского уезда временнообязанных помещикам Тихменевым, на решение Дани Показать все
Дело о выкупе земли по дер. Исад Залужской волости Даниловского уезда крестьянами временнообязанными помещику Дмитрию Сергеевичу Техменеву. 1876–1880 гг. // Гос. архив Яр Показать все
Дело о взносе денег крестьянином дер. Исады Залужской волости Даниловского уезда Андреем Васильевичем Сукорюкиным в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 1884 г. / Показать все
Дело о взносе денег крестьянином дер. Исады Залужской волости Даниловского уезда Романом Тимофеевичем Андриановым в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 1884 г. / Показать все
Дело по прошению сельского старосты Михаила Игнатьевича Захарова, доверенного от крестьян дер. Исады Залужской волости Даниловского уезда о выкупе крестьянам Андриановым Показать все
Дело о наделении земльными наделами запасных нижних чинов из крестьян дер. Исада Залужской волости Даниловского уезда Осипа Ивановича Кокошкина, Федора Андреевича Сокорюк Показать все
Дело по жалобе крестьян дер. Исады Залужской волости Даниловского уезда Ивана Петрикова, Игнатия Пальгунова, Василия Тарасова о неправильном разделе земельных наделов сел Показать все
Дело об оказавшемся в озере у реки Волги в Диево-Городищенской волости мертвом теле неизвестной женщины, признанной за крестьянку Даниловского уезда Залужской волости д. Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1141Исады, д. вл.при оз. Глухом.521235122140
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Ярославская губерния, Даниловский уезд
Д. Исады с дер.15Елиз. Петр. Тихменьева131337
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
866. Исады, деревня бывшая владельческая, при речке Мостовке, дворов 44, жителей 242, 2 овчинных завода, валено-катальный завод, картоф.-терочн. зав.
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. ИсадыXII. Общество № 12123161—Киприановский на Виталях приход
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
384165Исадыдеревня57°46'с.ш.40°18'в.д.O-37-081
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
78626444246д Исадыдеревня