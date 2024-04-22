Синельник Павел Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСинельник Павел Иосифович

Синельник Павел Иосифович

Место рождения

Очкино, Сумська область

Дата рождения

30.06.1865 или 13.01.1868 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1865 или 13.01.1868 ст.

Отец: Синельник Иосиф Сидорович

Мать: Синельник Евфросиния Антоновна

Очкино, Сумська область
Непонятно, какой именно Павел, поскольку записи о браке не было найдено. А у Иосифа два сына Павла.
Бракосочетание
До 1891

Жена: Синельник Евфросиния Емельяновна

Исходя из дат рождения детей.
Рождение ребёнка
31.12.1891 ст.

Сын: Синельник Василий Павлович

Мать ребёнка: Синельник Евфросиния Емельяновна

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
04.12.1894 ст.

Дочь: Жаркая Варвара Павловна

Мать ребёнка: Синельник Евфросиния Емельяновна

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
29.01.1897 ст.

Дочь: Ксения Павловна

Мать ребёнка: Синельник Евфросиния Емельяновна

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
14.02.1900 ст.

Сын: Синельник Дмитрий Павлович

Мать ребёнка: Синельник Евфросиния Емельяновна

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
10.01.1903 ст.

Дочь: Василиса Павловна

Мать ребёнка: Синельник Евфросиния Емельяновна

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
08.10.1905 ст.

Сын: Синельник Михаил Павлович

Мать ребёнка: Синельник Евфросиния Емельяновна

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
?.10.1908

Сын: Синельник Иван Павлович

Мать ребёнка: Синельник Евфросиния Емельяновна

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
15.05.1910 ст.

Сын: Матрона Павловна

Мать ребёнка: Синельник Евфросиния Емельяновна

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
18.10.1911 ст.

Сын: Синельник Иван Павлович

Мать ребёнка: Синельник Евфросиния Емельяновна

Очкино, Сумська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close