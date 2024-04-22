Синельник Павел Иосифович
Место рождения
Дата рождения30.06.1865 или 13.01.1868 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
30.06.1865 или 13.01.1868 ст.
Непонятно, какой именно Павел, поскольку записи о браке не было найдено. А у Иосифа два сына Павла.
Бракосочетание
До 1891
Исходя из дат рождения детей.
Рождение ребёнка
31.12.1891 ст.
Сын: Синельник Василий Павлович
Мать ребёнка: Синельник Евфросиния Емельяновна
Рождение ребёнка
04.12.1894 ст.
Дочь: Жаркая Варвара Павловна
Мать ребёнка: Синельник Евфросиния Емельяновна
Рождение ребёнка
29.01.1897 ст.
Дочь: Ксения Павловна
Мать ребёнка: Синельник Евфросиния Емельяновна
Рождение ребёнка
14.02.1900 ст.
Сын: Синельник Дмитрий Павлович
Мать ребёнка: Синельник Евфросиния Емельяновна
Рождение ребёнка
10.01.1903 ст.
Дочь: Василиса Павловна
Мать ребёнка: Синельник Евфросиния Емельяновна
Рождение ребёнка
08.10.1905 ст.
Сын: Синельник Михаил Павлович
Мать ребёнка: Синельник Евфросиния Емельяновна
Рождение ребёнка
?.10.1908
Мать ребёнка: Синельник Евфросиния Емельяновна
Рождение ребёнка
15.05.1910 ст.
Сын: Матрона Павловна
Мать ребёнка: Синельник Евфросиния Емельяновна
Рождение ребёнка
18.10.1911 ст.
Мать ребёнка: Синельник Евфросиния Емельяновна
Смерть
Неизвестно