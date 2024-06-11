Синельник Дмитрий Павлович 14.02.1900 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Синельник Дмитрий Павлович

Место рождения

Очкино, Сумська область

Дата рождения

14.02.1900 ст.

Дата смерти

08.06.1921

Пол

Мужской

Отец

1865 или 1868 г.р.

Мать

Около 1868 г.р.

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
14.02.1900 ст.

Отец: Синельник Павел Иосифович

Мать: Синельник Евфросиния Емельяновна

Очкино, Сумська область
Крещение
14.02.1900 ст.
Очкино, Сумська область
Восприемники села Очкино крестьяне собственники Павел Емельянов Тарасенок и Матрона Евфимиева Глобина.
Бракосочетание
До 1921

Жена: не указана

В записи о смерти указано: "женат". Запись о браке не была найдена.
Смерть
08.06.1921
Очкино, Сумська область
Причина смерти не указана. Заявление о смерти было сделано "мужем сестры умершего, Иваном Жарким".
Похороны
После 08.06.1921
Очкино, Сумська область
Похоронен на общем кладбище.

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