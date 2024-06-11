Синельник Дмитрий Павлович
Место рождения
Дата рождения14.02.1900 ст.
Дата смерти08.06.1921
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1900 ст.
Крещение
14.02.1900 ст.
Восприемники села Очкино крестьяне собственники Павел Емельянов Тарасенок и Матрона Евфимиева Глобина.
Бракосочетание
До 1921
Жена: не указана
В записи о смерти указано: "женат". Запись о браке не была найдена.
Смерть
08.06.1921
Причина смерти не указана. Заявление о смерти было сделано "мужем сестры умершего, Иваном Жарким".
Похороны
После 08.06.1921
Похоронен на общем кладбище.