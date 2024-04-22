Синельник Евфросиния Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСинельник Евфросиния Емельяновна

Синельник Евфросиния Емельяновна

Место рождения

Очкино, Сумська область

Дата рождения

Около 1868

Дата смерти

20.10.1910 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Очкино, Сумська область
Исходя из возраста в записи о смерти.
Бракосочетание
До 1891

Муж: Синельник Павел Иосифович

Исходя из дат рождения детей.
Рождение ребёнка
31.12.1891 ст.

Сын: Синельник Василий Павлович

Отец ребёнка: Синельник Павел Иосифович

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
04.12.1894 ст.

Дочь: Жаркая Варвара Павловна

Отец ребёнка: Синельник Павел Иосифович

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
29.01.1897 ст.

Дочь: Ксения Павловна

Отец ребёнка: Синельник Павел Иосифович

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
14.02.1900 ст.

Сын: Синельник Дмитрий Павлович

Отец ребёнка: Синельник Павел Иосифович

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
10.01.1903 ст.

Дочь: Василиса Павловна

Отец ребёнка: Синельник Павел Иосифович

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
08.10.1905 ст.

Сын: Синельник Михаил Павлович

Отец ребёнка: Синельник Павел Иосифович

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
?.10.1908

Сын: Синельник Иван Павлович

Отец ребёнка: Синельник Павел Иосифович

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
15.05.1910 ст.

Сын: Матрона Павловна

Отец ребёнка: Синельник Павел Иосифович

Очкино, Сумська область
Смерть
20.10.1910 ст.
Очкино, Сумська область
Причина смерти: воспаление лёгких.
Похороны
22.10.1910 ст.
Очкино, Сумська область
Похоронена на общем кладбище.
Рождение ребёнка
18.10.1911 ст.

Сын: Синельник Иван Павлович

Отец ребёнка: Синельник Павел Иосифович

Очкино, Сумська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close