Синельник Евфросиния Емельяновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1868
Дата смерти20.10.1910 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868
Исходя из возраста в записи о смерти.
Бракосочетание
До 1891
Исходя из дат рождения детей.
Рождение ребёнка
31.12.1891 ст.
Сын: Синельник Василий Павлович
Отец ребёнка: Синельник Павел Иосифович
Рождение ребёнка
04.12.1894 ст.
Дочь: Жаркая Варвара Павловна
Отец ребёнка: Синельник Павел Иосифович
Рождение ребёнка
29.01.1897 ст.
Дочь: Ксения Павловна
Отец ребёнка: Синельник Павел Иосифович
Рождение ребёнка
14.02.1900 ст.
Сын: Синельник Дмитрий Павлович
Отец ребёнка: Синельник Павел Иосифович
Рождение ребёнка
10.01.1903 ст.
Дочь: Василиса Павловна
Отец ребёнка: Синельник Павел Иосифович
Рождение ребёнка
08.10.1905 ст.
Сын: Синельник Михаил Павлович
Отец ребёнка: Синельник Павел Иосифович
Рождение ребёнка
?.10.1908
Отец ребёнка: Синельник Павел Иосифович
Рождение ребёнка
15.05.1910 ст.
Сын: Матрона Павловна
Отец ребёнка: Синельник Павел Иосифович
Смерть
20.10.1910 ст.
Причина смерти: воспаление лёгких.
Похороны
22.10.1910 ст.
Похоронена на общем кладбище.
Рождение ребёнка
18.10.1911 ст.
Отец ребёнка: Синельник Павел Иосифович