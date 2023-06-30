Корабельников Алексей Львович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корабельников Алексей Львович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.1980

Пол

Мужской

Отец

1931 г.р.

Мать

1936 г.р.

Дети

1963 г.р.
2005 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.06.1963

Сын: Малютин Кирилл Львович

Мать ребёнка: не указана

Рождение
06.01.1980

Отец: Малютин Лев Петрович

Мать: Корабельникова Инна Михайловна

Рождение ребёнка
11.06.2005

Дочь: Корабельникова Ксения Алексеевна

Мать ребёнка: Корабельникова Екатерина Сергеевна

Рождение ребёнка
18.11.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Корабельникова Екатерина Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Корабельникова Екатерина Сергеевна

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