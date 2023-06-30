Корабельников Алексей Львович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.01.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.06.1963
Рождение
06.01.1980
Рождение ребёнка
11.06.2005
Дочь: Корабельникова Ксения Алексеевна
Мать ребёнка: Корабельникова Екатерина Сергеевна
Рождение ребёнка
18.11.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Корабельникова Екатерина Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Корабельникова Екатерина Сергеевна