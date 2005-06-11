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Корабельникова Ксения Алексеевна
Корабельникова Ксения Алексеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.06.2005
Пол
Женский
Отец
Корабельников Алексей Львович
1980 г.р.
Мать
Корабельникова Екатерина Сергеевна
1980 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.2005
Отец:
Корабельников Алексей Львович
Мать:
Корабельникова Екатерина Сергеевна
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