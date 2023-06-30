Корабельникова Екатерина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корабельникова Екатерина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.01.1980

Пол

Женский

Отец

1955 г.р.

Мать

1954 г.р.

Дети

2005 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1980

Отец: Иванов Сергей Викторович

Мать: Иванова Людмила Вавильевна

Рождение ребёнка
11.06.2005

Дочь: Корабельникова Ксения Алексеевна

Отец ребёнка: Корабельников Алексей Львович

Рождение ребёнка
18.11.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корабельников Алексей Львович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корабельников Алексей Львович