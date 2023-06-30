Корабельникова Екатерина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.01.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1980
Рождение ребёнка
11.06.2005
Дочь: Корабельникова Ксения Алексеевна
Отец ребёнка: Корабельников Алексей Львович
Рождение ребёнка
18.11.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Корабельников Алексей Львович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Корабельников Алексей Львович