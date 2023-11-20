Аргентовская (Образцева) Елизавета Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842 ст.
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
19.10.1858 ст.
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1869 ст.
Дочь: Аргентовская Надежда Павловна
Отец ребёнка: Аргентовский Павел Васильевич
Рождение ребёнка
23.03.1872 ст.
Дочь: Аргентовская Елена Павловна
Отец ребёнка: Аргентовский Павел Васильевич
Рождение ребёнка
27.10.1875 ст.
Дочь: Северовостокова (Аргентовская) Клавдия Павловна
Отец ребёнка: Аргентовский Павел Васильевич
Рождение ребёнка
23.05.1877 ст.
Дочь: Аргентовская Аглаида Павловна
Отец ребёнка: Аргентовский Павел Васильевич
Рождение ребёнка
23.12.1878 ст.
Дочь: Аргентовская Раиса Павловна
Отец ребёнка: Аргентовский Павел Васильевич
Рождение ребёнка
09.05.1880 ст.
Сын: Аргентовский Николай Павлович
Отец ребёнка: Аргентовский Павел Васильевич
Смерть
Неизвестно