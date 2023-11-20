Аргентовская (Образцева) Елизавета Ивановна 1842 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиАргентовская (Образцева) Елизавета Ивановна

Аргентовская (Образцева) Елизавета Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842 ст.

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бракосочетание
19.10.1858 ст.

Муж: Аргентовский Павел Васильевич

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1869 ст.

Дочь: Аргентовская Надежда Павловна

Отец ребёнка: Аргентовский Павел Васильевич

Рождение ребёнка
23.03.1872 ст.

Дочь: Аргентовская Елена Павловна

Отец ребёнка: Аргентовский Павел Васильевич

Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.10.1875 ст.

Дочь: Северовостокова (Аргентовская) Клавдия Павловна

Отец ребёнка: Аргентовский Павел Васильевич

Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.05.1877 ст.

Дочь: Аргентовская Аглаида Павловна

Отец ребёнка: Аргентовский Павел Васильевич

Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.12.1878 ст.

Дочь: Аргентовская Раиса Павловна

Отец ребёнка: Аргентовский Павел Васильевич

Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.05.1880 ст.

Сын: Аргентовский Николай Павлович

Отец ребёнка: Аргентовский Павел Васильевич

Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.