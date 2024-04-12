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Аполлонов Николай Дмитриевич

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Место рождения

Талица, Талицкий, Свердловская область

Дата рождения

23.12.1878

Дата смерти

01.07.1957

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1878

Отец: Аполлонов Дмитрий Васильевич

Мать: Аполлонова Анна Ефимиевна

Талица, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Аполлонов Василий Николаевич

Мать ребёнка: Аполлонова Антонина Лаврентьевна

Талица, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Аполлонов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Аполлонова Антонина Лаврентьевна

Талица, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.08.1914

Дочь: Аполлонова Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Аполлонова Антонина Лаврентьевна

Талица, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.09.1916

Сын: Аполлонов Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Аполлонова Антонина Лаврентьевна

Талица, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.10.1922

Сын: Аполлонов Юрий Николаевич

Мать ребёнка: Аполлонова Антонина Лаврентьевна

Талица, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рябухина Нина Николаевна

Мать ребёнка: Аполлонова Антонина Лаврентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аполлонова Антонина Лаврентьевна

Смерть
01.07.1957
Талица, Талицкий, Свердловская область
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