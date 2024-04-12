Аполлонов Николай Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения23.12.1878
Дата смерти01.07.1957
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1878
Рождение ребёнка
1903
Сын: Аполлонов Василий Николаевич
Мать ребёнка: Аполлонова Антонина Лаврентьевна
Рождение ребёнка
1907
Сын: Аполлонов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Аполлонова Антонина Лаврентьевна
Рождение ребёнка
15.08.1914
Дочь: Аполлонова Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Аполлонова Антонина Лаврентьевна
Рождение ребёнка
24.09.1916
Сын: Аполлонов Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Аполлонова Антонина Лаврентьевна
Рождение ребёнка
24.10.1922
Сын: Аполлонов Юрий Николаевич
Мать ребёнка: Аполлонова Антонина Лаврентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рябухина Нина Николаевна
Мать ребёнка: Аполлонова Антонина Лаврентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.07.1957