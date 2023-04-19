Аполлонова (Иванова) Антонина Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.09.1882
Дата смерти06.06.1961
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1882
Рождение ребёнка
1903
Сын: Аполлонов Василий Николаевич
Отец ребёнка: Аполлонов Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
1907
Сын: Аполлонов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Аполлонов Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
15.08.1914
Дочь: Аполлонова Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Аполлонов Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
24.09.1916
Сын: Аполлонов Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Аполлонов Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
24.10.1922
Сын: Аполлонов Юрий Николаевич
Отец ребёнка: Аполлонов Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рябухина Нина Николаевна
Отец ребёнка: Аполлонов Николай Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.06.1961