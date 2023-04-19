Аполлонова (Иванова) Антонина Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аполлонова (Иванова) Антонина Лаврентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.09.1882

Дата смерти

06.06.1961

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1882

Отец: Иванов Лаврентий Аверкиевич

Мать: Иванова Агриппина Дмитриевна

Рождение ребёнка
1903

Сын: Аполлонов Василий Николаевич

Отец ребёнка: Аполлонов Николай Дмитриевич

Талица, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Аполлонов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Аполлонов Николай Дмитриевич

Талица, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.08.1914

Дочь: Аполлонова Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Аполлонов Николай Дмитриевич

Талица, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.09.1916

Сын: Аполлонов Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Аполлонов Николай Дмитриевич

Талица, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.10.1922

Сын: Аполлонов Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Аполлонов Николай Дмитриевич

Талица, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рябухина Нина Николаевна

Отец ребёнка: Аполлонов Николай Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аполлонов Николай Дмитриевич

Смерть
06.06.1961
Талица, Талицкий, Свердловская область
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